Spazzacamini, fontane danzanti e Pompieropoli: l’estate non è finita

Prosegue anche durante la prima settimana di settembre l’ampio programma di iniziative ed eventi, organizzati dagli Assessorati alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con la Pro Loco Stresa ed altre realtà di associazionismo locale.

Lunedì 2 settembre, gli spazzacamini, provenienti dal Raduno Internazionale della Valle Vigezzo, saranno a Stresa per una sfilata nel Centro Storico. A partire dalle ore 16,00 il lungolago sarà rallegrato da questi simpatici personaggi, che confluiranno in piazza Cadorna dove l’Amministrazione Comunale porgerà loro il benvenuto.

Giovedì 4 settembre è in programma lo Spettacolo di Fontane Luminose Danzanti, alle ore 21.30 in piazzale Imbarcadero. La magia dell’acqua, delle luci e della musica crea un’infinita varietà di forme, giochi e colori con effetti di grande suggestione.

Sabato 7 e domenica 8 settembre il lungolago di Stresa, zona giardini pubblici, sarà animato da diverse iniziative. La prima è Pompieropoli – Aiutaci ad attrezzarci: L’Associazione Amici dei Pompieri di Stresa Onlus organizza un evento destinato a grandi e piccini, con dimostrazioni pratiche e mezzi dei Vigili del Fuoco, e la possibilità di consumare un pranzo in compagnia. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di attrezzature per il Distaccamento dei VV.FF. Volontari di Stresa.

Sarà inoltre presente il Mercatino Regionale Piemontese – Fiera itinerante di qualità, che ospita produttori accuratamente selezionati, specializzati nel proporre i propri prodotti, tipici dell’enogastronomia piemontese. Formaggi d’eccellenza, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno, Bra, Testun e moltissimi altri, i preziosi tartufi di Alba, ottimi vini DOC come dolcetto, nebbiolo, moscato d’Asti e tanti altri. Salumi delle Langhe, salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba, assortimento di pasta fresca, dolci tipici piemontesi, nocciole, cioccolato artigianale, miele, funghi freschi, frutta, riso, marroni di Cuneo e confetture. Un vasto assortimento per soddisfare i palati più esigenti e le persone alla ricerca di prodotti particolari e di alta qualità.

Cornice e parte integrante del “Mercatino Regionale Piemontese”, è il percorso de “I GIOCHI DI UNA VOLTA”, a disposizione gratuita dei presenti. In particolare i più piccoli potranno scoprire come giocavano un tempo i nostri nonni, traendo divertimento da materiali apparentemente non più utilizzabili ma che, uniti ad un pizzico di ingegnosità, diventano un simpatico gioco con il quale trascorrere momenti spensierati.

Domenica 8 settembre alle ore 16, alla Chiesa di San Vittore all’Isola Bella si terrà il Concerto d’oboe ed organo con i Maestri Marino Benedetti e Mario Duella, che rappresenteranno brani del repertorio classico di Albinoni, Haydn e Chopin.

L’evento, organizzato dal Magazzeno Storico Verbanese, appartiene alla Rassegna Insulae Harmonicae 2019. Trasporto gratuito con motoscafo alle ore 15.30 dal Lido di Carciano. (info: www.verbanensia.org – www.associazione.verbanensia.org )

Nelle giornate del 2, 3, 5, 7 e 8 settembre prosegue infine la rassegna del Festival “Settimane Musicali di Stresa”, con importanti eventi artistici presso il Palacongressi, la Chiesa Parrocchiale SS. Ambrogio e Theodulo e l’Hotel Regina Palace (info e prezzi: www.stresafestival.eu ). Presso la Sala Rossa del Palazzo dei Congressi, sino all’ 8 settembre è visitabile, ad ingresso libero, la mostra fotografica di Iaia Filiberti “Cappelline” – orario di apertura: 18.30 – 23.00 (solo durante le serate dei concerti delle Settimane Musicali info: www.iaiafiliberti.it )

Info: www.stresaturismo.it Ufficio I.A.T. Città di Stresa: 0323 – 31308 info@stresaturismo.it