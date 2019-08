Spezia – Pro Patria alle 18.00. Aperte le prevendite

(Foto Facebook – Spezia Calcio)

La vittoria al primo turno di Coppa Italia contro il Matelica ha permesso alla Pro Patria di giocare una sfida affascinante contro una squadra di Serie B, lo Spezia.

La società ligure ha annunciato che si giocherà domenica 11 agosto alle ore 18.00.

Contestualmente è stata aperta la prevendita:

Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle 16:00 di martedì 06 agosto sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida alla Pro Patria, gara valida per il Secondo Turno della Coppa Italia 2019/2020, in programma alle ore 18:00 di domenica 11 agosto sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’.

I tagliandi saranno disponibili nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio ‘Picco’ il giorno della partita a partire dalle ore 15:00.

PREZZI *

CURVA FERROVIA: € 10 intero, € 5 U14/DONNA

GRADINATA: € 15 intero, € 7 U14/DONNA

TRIBUNA: € 30, € 15 U14/DONNA

*comprensivi di diritti di prevendita

Ingresso OMAGGIO, già caricato sulla propria Eagle Card, per tutti coloro che alla data di domenica 11 agosto avranno già provveduto a sottoscrivere l’abbonamento alla Stagione 2019/2020 delle Aquile.



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 10 intero