In spiaggia con il cane? I consigli dell’Enpa per la vacanza con Fido

Come spesso accade per tutto ciò che riguarda gli animali, nel nostro Paese non c’è una normativa univoca che disciplini l’accesso dei cani in spiaggia. La materia, infatti, è lasciata alla gestione dei sindaci e delle Capitanerie di Porto, che decidono in autonomia come regolarla. Ci sono ancora molti divieti ma negli ultimi anni ci sono stati anche piccoli progressi.

Attenzione, però, non sempre le località che si presentano come “animal friendly” lo sono davvero. Accade talvolta che ordinanze all’apparenza permissive nascondano in realtà delle vere insidie. Come orientarsi dunque in questa giungla?