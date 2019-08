Sulla Via Francisca: tappa a Castiglione Olona

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Castiglione Olona, conosciuta come “L’isola di Toscana in Lombardia“. Domani, giovedì 29 agosto, il tour proseguirà a Gornate Olona.

Il sito della via Francisca

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Il tour a Castiglione parte dalla storica Collegiata

Qui il tragitto della giornata

Anna Tunesi gestisce la Liberia del centro storico che trova sede nel palazzo che fu residenza dei famigliari del Cardinal Branda

Simone Ghielmi, artigiano cesellatore, è il titolare della Bottega del Cesello

Il vicesindaco Guerra Paolo illustra i futuri progetti legati alla Via

La sorridente Valentina aspetta i pellegrini per il timbro della credenziale al Museo Branda

Museo Palazzo Branda Castiglioni fu la Residenza del Cardinal Branda

Iride Salvati, custode del Museo Branda Castiglioni, ha appena festeggiato 93 anni e ha ancora tanta energia

La chiesa di Villa

La Collegiata dove c’è Don Ambrogio Cortesi

Castiglione Olona è ricca di botteghe artigianali. Come il Laboratorio di restauro di Caffi Costantino, che mentre racconta ci mostra il restauro di un tavolino del periodo napoleonico

L’agriturismo Green Fantasy, che si propone come accoglienza ai pellegrini

Modesto Gassa e Danilo Pedotti ci accolgono in un locale pieno di strumenti di lavoro. I due ci raccontano della nascita della Bottega degli Antichi mestieri

Il Museo di Arti plastiche di Castiglione Olona è un luogo all’avanguardia dove sono presenti inediti e singolari pezzi di arte contemporanea

Dalla ricca Castiglione Olona vi salutiamo e vi invitiamo a seguirci domani nel tour a Gornate Olona