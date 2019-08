Sulla Via Francisca: tappa a Morazzone

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Morazzone. Domani, martedì 27 agosto, il tour proseguirà a Castiglione Olona.

Il sito della via Francisca

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Il tour parte dalla chiesa del paese, che è stata costruita nel 1814-1817 ed è dedicata a Sant’Ambrogio.

Il tracciato che viene affrontato oggi

Mario Lotti, consigliere comunale di minoranza, conosce bene Morazzone e ce la illustra con tanta passione.

Giuseppe Perrone, gestore del B&b Morazzone.

Proprio accanto al b&b troviamo il Caffè della Piazza

Alla Casa Parrocchiale ci accoglie Don Gino, ormai in pensione ma ancora attivo nella comunità di Morazzone

Diego Dalla Gasperina, appassionato di storia locale, ci accoglie nella sua casa.

Maurizio Mazzucchelli, il sindaco di Morazzone, ha molto a cuore lo sviluppo della Via

Oggi con il tour della Via Francisca siamo stati a Morazzone