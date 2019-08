Da Tradate alla Francia per la coppa del mondo di Twirling

Il twirling, dall’inglese “to twirl” che significa “far roteare”, è uno sport nato nelle isole Samoa nell’Oceano Pacifico, che fonde alcuni aspetti della danza e della ginnastica ritmica e artistica all’uso del bastone, che viene appunto fatto roteare in aria e sul corpo.

I migliori sportivi di questa disciplina si ritroveranno dal 5 all’8 agosto 2019 a Limoges, in Francia per la Coppa del mondo di Twirling. Tra le atlete italiane, ci saranno anche Alessia Alfano e Barbara Causa, atlete varesine dell’associazione “Omnia vincit twirling e majorettes” di Tradate.

Alessia Alfano gareggerà nella categoria solo adult livello A, mentre Barbara Causa in quella artistica twirl adult livello B. Un risultato importante per le due atlete, «frutto – come dice l’associazione – di tre elementi fondamentali: primo duro lavoro, secondo duro lavoro e terzo duro lavoro».

«Non è stato affatto facile – racconta Alessia, mamma di tre bambine di 11, 8 e 3 anni e impiegata a tempo pieno presso un’azienda di Gallarate – conciliare il lavoro, le bambine e la mia passione, ma grazie al sostegno dell’associazione e delle persone a me care sono fiera di aver raggiunto un tale traguardo. Anche solo l’idea di partecipare a questa competizione fino a qualche tempo fa mi sembrava impossibile e ora… eccoci pronte a partire».