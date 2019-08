Un Ferragosto santo a Casbeno per ricordare san Rocco

La piccola cappella di san Rocco, nel centro storico di Casbeno, in via Milazzo, sarà al centro delle celebrazioni proposte nei giorni intorno a Ferragosto e in quello della festa liturgica di san Rocco.

Sarà strettament religiosa la serie di eventi che si svlgeranno davanti alla cappella votiva: mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, alle 20.30 fedeli e devoti potranno partecipare alla recita del Rosario, prevista alle 20.30.

Venerdì 16, giorno nel quale la chiesa celebra la figura del santo francese, verrà celebrata la messa alle 8.30, cui seguirà la benedizione dei pani.

CHI E’ SAN ROCCO

Rocco di Montpellier, uno dei santi più illustri del secolo XIV, è conosciuto come il santo pellegrino e guaritore miracoloso, nonché protettore della vita contadina. Ogni estate per la ricorrenza liturgica di San Rocco, la cappella del rione varesino prende vita con le celebrazioni in onore del Santo.

È una piccola ma significativa tradizione che da sempre coinvolge i “casbenatt” e non solo. Come ogni anno il custode porterà una settantina di sedie per permettere la partecipazione di tutti.