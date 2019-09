15.000 persone per festeggiare i 18 anni del Bustofolk

La diciottesima edizione di BustoFolk, Festival Interceltico città di Busto Arsizio, si è conclusa domenica 15 settembre 2019 con un altro successo: quindicimila persone hanno partecipato alle molte attività proposte dalla kermesse. Giornate e serate dalle temperature ancora estive, il vivo il successo di pubblico e soprattutto un’atmosfera gioiosa, hanno caratterizzato queste quattro intense giornate della manifestazione: 50 appuntamenti focalizzati sulla cultura, sulla musica e l’intrattenimento per la tutta la famiglia.

I concerti, un trionfo di musicalità e danza, gli artisti sul palco hanno saputo coinvolgere il pubblico che non ha perso l’occasione per ballare. Particolarmente apprezzate le nuove coreografie dello spettacolo di danza irlandese a cura dei Gens d’Ys, organizzatori dell’evento. Grande l’interesse per la mostra dedicata alle origini della “La Giöbia” e successo confermato per la collaborazione tra Bustofolk e le associazioni Locali che, insieme sono riusciti nell’intento di dare risalto alle tradizioni del luogo.

Altissima la presenza dei bambini che con entusiasmo hanno partecipato ai giochi bustocchi e alle partite di rugby. Da segnalare nel parco la presenza di tanti “piccoli futuri archeologi” che hanno vissuto con curiosità e attenzione il laboratorio di archeologia, pulendo, lavando, informandosi sui frammenti di ossa che, con grande cura, maneggiavano. Bustofolk2019 è stata anche un’edizione dove le emozioni sono state tangibili nei tanti momenti dedicati al ricordo dell’amica, scrittrice, Alessandra Tozzi, donna guerriera.

Gli organizzatori del Festival, Umberto Crespi, insieme ai ragazzi dell’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’ys, hanno dichiarato piena soddisfazione per il risultato ottenuto, dedicando un ringraziamento particolare al pubblico, alla Regione Lombardia e al Comune di Busto Arsizio, che hanno sostenuto la manifestazione.