A 82 anni nascondeva in casa un piccolo arsenale

Nella mattina di ieri – venerdì 20 settembre – i Carabinieri della Stazione di Sesto Calende hanno effettuato un controllo mirato nei confronti dei soggetti detentori di armi residenti nel territorio.

Giunti nell’abitazione di un anziano signore di 82 anni, i militari si sono resi conto che in casa era conservato un vero e proprio arsenale e che, seppur in possesso della relativa licenza, non era però mai stato autorizzato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a trasportare tutte le armi fuori dal luogo di effettiva detenzione, ubicato nella città di Milano.

Per tale motivo l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e gli sono state sequestrate le armi da collezione, corrispondenti a 3 carabine, 2 fucili, 4 rivoltelle e 2 baionette.