Come accedere alla misura Nidi gratis: guida pratica

Le famiglie hanno tempo fino a mezzogiorno del 25 ottobre 2019 per aderire al bando Nidi Gratis, la misura promossa anche quest’anno da Regione Lombardia con l’obiettivo di azzerare la retta dei nidi e sostenere così i genitori in condizione di vulnerabilità economica, facilitando loro l’accesso ai servizi per l’infanzia e quindi aiutandoli a conciliare l’accudimento dei bambini e il lavoro.

REQUISITI

– Indicatore economico ISEE inferiore ai 20 mila euro. L’ISEE per chi ha figli minori è anche notevolmente inferiore alla somma dei redditi. Per ottenerlo bisogna rivolgersi ai Caf accreditati (gratuitamente) oppure al commercialista di fiducia o compilando autonomamente il form sul sito dell’Inps a questo link.

Una volta completata con tutti i dati la richiesta, l’ISEE è disponibile dopo una o due settimane.

– figli di età compresa tra 0-3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche o private dei Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-2020, come riportati nell’elenco consultabile qui sul sito di Regione Lombardia (67 quelle in provincia di Varese).

– genitori entrambi residenti in Lombardia ed entrambi occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato già sottoscritto o da sottoscrivere entro 4 mesi dalla presentazione della domanda Nidi Gratis, in un Centro per l’impiego o da un operatore accreditato).

In presenza del nucleo monoparentale, tutti i requisiti di cui sopra si riferiscono al solo genitore.

LIMITI

– Viene azzerata solo la retta di frequenza e non eventuali costi aggiuntivi quali mensa, preiscrizione o iscrizione

– Residenza della famiglia nello stesso comune del nido, nel caso in cui ai non residenti siano applicate tariffe differenti.

– In caso di strutture private in cui il Comune sia titolare di posti in convenzione, bisogna verificare che il figlio risulti assegnatario di un posto fra quelli convenzionati.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato con la CRS (Carta regionale dei servizi, o Carta nazionale dei servizi).

Quindi è necessario richiedere il pin della CRS (è lo stesso usato per lo sconto benzina, per intendersi) agli uffici territoriali preposti, scaricare il software necessario (clicca qui) e accedere al bando con SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

La procedura deve essere completata con l’invio, e quindi il rilascio del protocollo online.

Per maggiori informazioni scrivere a nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.it, consultare il sito www.regione.lombardia.it oppure contattare il call center al numero 800.318.318.

Per richiedere assistenza tecnica in fase di compilazione chiama il numero verde 800 131 151 (sempre gratuito), oppure scrivere a bandi@regione.lombardia.it.