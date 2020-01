Aperte le iscrizioni ai 5 asili nido comunali

I genitori interessati a iscrivere il proprio figlio o figlia (nati dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2020) a uno dei cinque nidi comunali potranno presentare in forma cartacea o digitale la domanda per l’anno educativo 2020/2021 entro il 31 marzo 2020.

Il nostro servizio nido è davvero un fiore all’occhiello – assicura l’assessore alle politiche educative Rossella Dimaggio – non solo per l’attenzione affettiva e pedagogica assicurata al bambino dalle nostre educatrici, garantendo un rapporto di 1 educatore ogni 5 bambini per i lattanti (bambini che iniziano a frequentare prima di aver compiuto un anno, ndr) e di 1 a 8 sui divezzi (fascia 1-3 anni), ma anche per l’alimentazione, con la presenza di almeno una cuoca in ogni asilo e la fornitura di cibi e ingredienti biologici. E poi il nuovo progetto di verticalità per bambini da 0 a 6 anni prevede scambi e laboratori in comune tra bambini di nido e materna e attività in continuità, anche con le scuole dell’infanzia parificata del territorio”.

I nidi comunali

Gli asili nido comunali di Varese sono Lo Scarabocchio di viale Aguggiari, il Carletto Ferrari a Bizzozero, le Piccole Orme a Biumo, Le Costellazioni a Giubiano e il Pietro e Giovannina Marzoli di San Fermo.

Le attività degli asili nido comunali iniziano di norma il primo settembre e terminano il 30 giugno di ogni anno. Nel mese di luglio viene organizzata inoltre la sezione estiva. Gli asili nido hanno un’apertura giornaliera dalle ore 7.30 alle 18.

I Servizi

Gli orari di frequenza possibili sono due: dalle 9 alle 13.30 (fascia giornaliera ridotta) con entrata dalle 9 alle 9.15 e una flessibilità oraria d’entrata fino alle 9.30. L’uscita è dalle 13.15 alle 13.30 con una flessibilità oraria d’uscita dalle 12.45. La seconda possibilità è l’orario dalle 9 alle 15.30 (fascia giornaliera standard) con l’entrata dalle 9 alle 9.15 e una flessibilità oraria d’entrata fino alle 9.30. In questo caso l’uscita è prevista dalle 15.15 alle 15.30 con una flessibilità oraria d’uscita dalle 15.

A queste possibilità si aggiungono poi i servizi di pre e dopo scuola. Per il pre scuola gli orari sono dalle 7.30 alle 9: entrata dalle 7.30 alle 8.30 con una flessibilità oraria d’entrata fino alle 8.45. Il dopo scuola è attivo invece dalle 15.30 alle 18 con uscita a partire dalle 16.30.

Modalità di iscrizione

Per presentare la domanda di iscrizione è possibile collegarsi all’indirizzo www.comunevarese.ecivis.it al link “Iscrizioni”, eseguendo la procedura di registrazione per ottenere le credenziali o utilizzando quelle già in proprio possesso.

Altrimenti si può presentare domanda allo sportello degli uffici Servizi educativi, scaricando qui il modulo. Sempre entro il 31 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni e sulle rette (gli asili nido del Comune di Varese aderiscono all’iniziativa regionale Nidi Gratis) rivolgersi all’Ufficio Gestione Asili Nido del Comune di Varese di via Cairoli 6 che risponde allo 0332 255015, da lunedì a giovedì dalle 08.30 alle 14 e venerdì dalle 08.30 alle 13.30.

Oppure scrivere una mail a nidi@comune.varese.it.

Gli asili comunali di Varese sono “un bel posto dove lasciare bambini”. Le piccole liste d’attesa generate negli ultimi anni soprattutto per le strutture del centro hanno sempre trovato alla fine una risposta positiva nel servizio anche grazie alle graduatorie suppletive che si creano di solito a settembre, con una parziale riapertura delle iscrizioni dove possible.