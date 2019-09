Ascom chiama i commercianti al “gelato delle idee”

«Un’occasione per parlarci guardandoci negli occhi. Per raccogliere suggerimenti e proposte e, perché no, anche manifestare dubbi e perplessità sullo stato attuale del commercio. Un incontro informale in modo che il dialogo sia più spontaneo e franco». Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate e Malpensa, lunedì 23 settembre (ore 20.30) nella sede di viale dell’Unione Europea chiamerà a raccolta i commercianti del centro storico.

Si intitola “Il gelato delle idee”, questa iniziativa che vuole essere un momento di confronto, preceduto, appunto, da un cono gelato offerto e servito direttamente dal numero uno dell’associazione. L’obiettivo della serata è soprattutto quello di dare a ciascuno la concreta possibilità di contribuire a indirizzare lo sforzo e l’attività associativa a sostengo del rilancio del commercio in città. Occorre però la massima partecipazione possibile, in modo davvero da comprendere al meglio tutte le sfumature e le diverse aspettative dei diversi negozianti.

«Ci piacerebbe incontrare e coinvolgere, oltre ai molti commercianti che già regolarmente si interfacciano con noi, anche coloro con i quali c’è un rapporto meno stretto e soprattutto i più critici. Per noi è importante l’opinione di tutti. Dimentichiamoci però la solita riunione con un tavolo di relatori e un “pubblico” ordinatamente seduto: sarà una serata informale nei modi, ma assolutamente seria a ambiziosa nei contenuti e nei suoi scopi»