Il borgo Nord Ovest vince il minipalio di Besnate

Tanta la partecipazione alla serata finale del 36° Minipalio di Besnate svoltasi sabato 14 settembre causa impraticabilità strutture il giorno 6 luglio (temporali e tempesta storica).

A darsi battaglia i quattro Borghi con possibilità di vittoria da parte di ognuno in quanto i punti disponibili per la serata finale erano 80 con Jolly (raddoppio del punteggio) ancora da giocare e scoprire. Gioco storico : staffetta con carriole ancora da disputare. Tanta quindi la tensione ed agonismo in campo.

Alla fine della serata la spunta con 124 punti per la 20° volta e secondo anno consecutivo il Borgo Nord Ovest che conquista la seconda stella.