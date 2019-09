Buon riscontro per il campus estivo di Cardano

A pochi giorni dalla fine dell’estate, l’assessora Meri Suriano ha tenuto a ribadire il riscontro positivo che ha avuto il campus ricreativo estivo di Cardano al Campo, tenutosi dal 19 luglio al 6 settembre con una piccola pausa nel mezzo.

Questa è stata la prima estate della nuova amministrazione a guida Colombo, che si è insediata il 13 giugno dopo la vittoria alle elezioni comunali del 26 maggio. E l’assessora Suriano, in quota Fratelli d’Italia, ha ringraziato «tutti gli educatori, a partire dalla dottoressa Monica Cerana che ha coordinato i lavori».

Al campus hanno partecipato 71 ragazzi, di cui 5 diversamente abili. L’équipe era composta da quattro educatori per la scuola dell’infanzia e quattro per la primaria. «Le attività proposte – ha spiegato Suriano – sono state a scopo educativo e ludico. Consistevano in gioco libero, laboratori e attività programmate, come la piscina – quattro volte a settimana – e un giorno dedicato alle gite. Inoltre è stato gestito anche il servizio mensa».

«Ha avuto un buon successo – ha proseguito – la festa organizzata alla sala consiliare Pertini (il cubo, ndr), il 31 luglio: i partecipanti si sono esibiti travestiti da personaggi del circo. L’evento, che prevedeva anche il buffet, è piaciuto molto ai bambini nonché ai loro genitori».

«Farò in modo che questo servizio venga riproposto negli anni a venire, e che sia sempre più una risorsa per le famiglie e un momento di aggregazione per i bambini di Cardano», ha concluso Suriano, che nell’amministrazione ha un ruolo di grande responsabilità: ha la delega all’istruzione, alle pari opportunità, alle attività produttive, al commercio e all’ambiente.