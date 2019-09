Il Cammino degli Inizi al Sacro Monte

Domenica 15 settembre è il giorno del ‘Cammino degli inizi‘, l’appuntamento dei ragazzi di prima media che segna l’inizio dell’itinerario Preadolescenti. Per l’occasione, i ragazzi hanno camminato lungo il percorso del Sacro Monte di Varese insieme al Vicario generale di Milano, il monsignor Franco Agnesi.

Si tratta di un rito di passaggio – come riporta il sito della Chiesa di Milano – per i ragazzi cresimati o prossimi alla Cresima, per i quali si apre il percorso Preadolescenti.

La giornata è iniziata al mattino con la messa di ‘Mandato’, celebrata nella comunità di riferimento, durante la quale i genitori, i catechisti e i nuovi educatori sono stati invitati ad accompagnare concretamente i ragazzi al Sacro Monte. Alle 14 è iniziata la partenza, a gruppi, dalla seconda Cappella del Sacro Monte. Il cammino è proseguito fino alle 16, quando il monsignor Agnesi ha dato il via a un momento di preghiera e di fatto ha dato il mandato ai ragazzi per il nuovo cammino.