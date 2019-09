Cinquestelle: “Una cassetta delle lettere aperta ai cittadini”

Questa sera, martedì, sera la sala del M5S Luinese in Via Voldomino 13, aprirà le porte invitando tutti a partecipare ad una riunione che vedrà come primi punti in ODG la situazione del MoVimento a Luino e una panoramica sulla politica nazionale.

«Sara l’occasione per presentare “la Cassetta della Posta”. I cittadini così potranno recapitare agli attivisti, qualsivoglia segnalazione. Un modo per avvicinarsi anche a chi non ha dimestichezza con i social o chi vuole dare il suo contributo, nell’anonimato…

Nella parte bassa della cassetta invece troverà posto materiale informativo che gli attivisti desidereranno divulgare», dicono i Cinquestelle luinesi.

«I successivi punti in programma saranno dedicati agli amici a quattro zampe, sia per l’azione di sostegno all’unità cinofila Luinese che al confronto sul divieto di passeggio con cani su buona parte del lungolago.

Sul tema barriere architettoniche volgerà il punto seguente; si valuterà la modalità migliore per produrre una mappa del centro di Luino con evidenziate le vie con colori diversi in base alle barriere presenti. Questa, potrà essere di supporto alla percorribilità pedonale.

Prima delle varie ed eventuali si tratterà il tema dei permessi di parcheggio dispensati dal comune ed alla risposta all’accesso agli atti inoltrato a tal proposito.

La riunione inizierà alle 20.30 e chi vorrà potrà essere aiutato da un tecnico a iscriversi alla piattaforma Rousseau per partecipare alle votazioni indette dal M5S.»

Luino 5 Stelle