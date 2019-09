Cosa devono sapere i commerciali: incontro alle Ville Ponti

Un incontro sull’importanza del reparto commerciale in fase contrattuale con clienti e fornitori, con particolare riferimento all’ambito internazionale.

L’appuntamento, intitolato “Quello che i Commerciali Devono Sapere“, è in programma giovedì 26 settembre alle Ville Ponti e offrirà anche l’occasione di analizzare rischi e opportunità per vendite e acquisti e di stimolare la comunicazione in azienda tra i reparti commerciali e amministrativi.

La partecipazione è gratuita per le imprese con sede e /o unità locale in provincia di Varese. Per le altre, il costo è di 61 euro (Iva inclusa).

Iscrizioni online entro il 23 settembre sul sito www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Internazionalizzazione”.