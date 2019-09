Emanuele Mattei nuovo comandante della Polizia Locale di Ferno e Lonate

La polizia locale di Ferno e Lonate Pozzolo ha un nuovo comandante: si tratta di Emanuele Mattei. Andrà, infatti, a sostituire il commissario Roberto Filadoro, in carica dal 2017, che ha gestito «ottimamente un periodo transitorio di quasi due anni» dopo l’avvicendarsi del comandante Maria Cristina Fossati con Costantino Gemelli.

«Con la presa in servizio del nuovo comandante si volta pagina e si dà ulteriore stimolo alla riorganizzazione dei servizi di polizia locale, fondamentale per contribuire alla ricostruzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni e per dare un nuovo impulso perché tutti si sentano coinvolti nel rispetto delle regole e della corretta convivenza civile».

Un comando, quello della polizia di Ferno e Lonate Pozzolo, che è stato coinvolto nelle due recenti inchieste, tra luci e ombre: quella sull’ex sindaco Rivolta e quella ancora più recente denominata “Krimisa“. Nella prima inchiesta emersero gravi indizi che hanno portato ad indagare anche l’ex comandante Costantino Gemelli, ma al contempo dalle carte venne fuori anche la fermezza degli agenti che si opposero all’allora strapotere di Rivolta e vigilarono sulle irregolarità urbanistiche.

Un ruolo importante, dunque, quello del comando di Ferno e Lonate, in un territorio che necessita di grande attenzione: estesissimo (tra i più ampi della provincia di Varese, con molti boschi) e con competenza su una parte dello scalo aeroportuale di Malpensa.

«Diamo il benvenuto al nuovo comandante, garantendogli la massima collaborazione nello svolgimento del suo incarico e gli auguriamo di svolgere un ottimo lavoro» è l’augurio dell’amministrazione comunale.