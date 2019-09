Gambe e passione: i vigili del fuoco varesini a Feltre

Presenti comandi e delegazioni di vigili del fuoco di tutt’Italia, presenti sportivi anche dall’estero per onorare una consuetudine agonistica, che è molto di più di una semplice corsa: si tratta del campionato europeo di corsa su strada dei vigili del fuoco.

L’iniziativa, giunta alla diciannovesima edizione si è tenuta a Feltre, in Veneto lo scorso weekend. La cittadina bellunese è stata teatro di un evento sportivo che si è abbinato alla classica corsa del posto: il “Giro delle Mura”, giunto alla trentunesima edizione che rappresenta ogni anno una nuova opportunità per la città che si propone alla platea internazionale, oltre che come città d’arte, ricca di storia e di cultura, anche per una competizione sportiva di assoluto rilievo che richiama atleti da ogni parte d’Europa, ma anche cultori e appassionati, che esprimono gradimento per la tradizionale gara sportiva.

Anche quest’anno i vigili del fuoco erano presenti alla manifestazione e hanno portato ancora una volta, sia come atleti che come simpatizzanti, il loro contributo all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento, ma anche la loro solidarietà: il ricavato della cena, preparata da cuochi locali con prodotti del territorio, è stato devoluto all’Associazione Assi Onlus, capitanata dall’atleta paraolimpico Oscar De Pellegrin che si occupa di favorire la pratica sportiva, anche agonistica, tra le persone con disabilità, in particolare nel territorio bellunese ma anche oltre, senza confini o barriere. Il nome dell’iniziatica “Mura solidali” fa riferimento al percorso podistico che si svolge attorno alla cinta muraria della cittadella rinascimentale di Feltre, simbolo nel passato di protezione e di sicurezza e ora di rappresentanza della Città.

E a Feltre c’erano anche loro, gli sportivi dei vigili del fuoco di Varese che hanno corso coi colori del comando di via Legnani. Erano (secondo l’ordine di arrivo): Gabriele Mozzi, Davide Vutano, Antonio Sorrentino, Rosario Galizia, Francesco Schisani (nella foto).



L’apprezzato avvenimento sportivo rappresenta il fiore all’occhiello fra le gare sportive organizzate dai Vigili del fuoco ed è sicuramente un vanto organizzativo della compagine provinciale, ma è soprattutto un’occasione per uno scambio di idee, per stare insieme e far festa, in un’atmosfera di convivialità con i colleghi provenienti da tutto il continente.