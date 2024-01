Dominio, rischio e vittoria: Gara1 dei quarti di Coppa è dei Mastini

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i Mastini nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia a Feltre. Un verdetto che premia i gialloneri pur largamente incompleti ma che ha rischiato di trasformarsi in beffa.

La squadra di Niklas Czarnecki, avanti 0-4 a metà partita, ha iniziato troppo presto a gestire le forze e la situazione; il Feltre allora ha guadagnato campo, preso coraggio ed è arrivato vicino a una rimonta clamorosa. Ma sulla sirena ad alzare le braccia al cielo sono stati comunque Vanetti e soci (3-4).

Una vittoria comunque preziosa: ora per approdare alle Final Four “casalinghe” ne servirà un’altra (basta in realtà anche un pareggio al 60’), da ottenere però alla Acinque Ice Arena martedì prossimo nella gara di ritorno. La lunga trasferta a Feltre ha fatto intanto capire che anche a ranghi ridotti (solo 15 uomini di movimento con due prestiti da Aosta) il Varese può dire la sua con avversarie di media caratura.

Eroe di serata il giovanissimo talento Nathan Garau, in prestito da Aosta e all’esordio in giallonero. Garau ha segnato una doppietta pesante e messo il proprio nome tra quelli di Marcello Borghi e Max Pietroniro autori della prima e della terza rete dei Mastini.

Il Varese si è portato sul 2-0 dopo meno di 4’ e ha siglato il terzo gol al quarto d’ora. Marinelli ha mantenuto la rete inviolata sino al 27’ e intanto era già arrivato il poker dei lombardi. Negli ultimissimi minuti però le penalità hanno reso tutto più difficile è il Feltre, con Dell’Agnol e Lysenko, ha sfiorato il colpaccio. Ma non lo ha completato.

FELTRE – MASTINI VARESE 3-4

(0:4 1:0 2:0)

MARCATORI: 0’47” (HCMV) M. Borghi (Schina), 3’50” (HCMV) Garau (M. Borghi), 15’52” (HCMV) Pietroniro (Majul) PP1, 18’25” (HCMV) Garau (M. Borghi), 27’46” (HCF) Lysenko (Nymenko, Fantinel), 56’41” (HCF) L. Dall’Agnol (Nymenko) PP2, 58’40” (HCF) Lysenko (Nymenko, Blaha) PP1