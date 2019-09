“I giardini sospesi” rilanciati da un fondo inglese

Il complesso immobiliare “I giardini sospesi” di Varese sono stati acquisiti dal fondo inglese Arrow Global, specializzato nell’acquisto di crediti in sofferenza dalle banche e quotato alla borsa di Londra, attraverso la controllata GSM Eco-Immobiliare, detenuta al 100% da Arrow Global Italia. Arrow è presente, oltre che in Italia, anche in altri 4 paesi europei. Inghilterra, Irlanda, Benelux, Portogallo dove impiega oltre 2.100 persone. In Italia è presente con le realtà Arrow Global Italy, Zenith Services, Europa Investimenti, Parr Credit e Sagitta SGR, impiegando circa 400 persone. (nella foto il primo attico dei Giardini sospesi)

GSM Eco-Immobiliare è subentrata alla società F.I.M. Group che deteneva precedentemente la proprietà dell’area e che aveva già avviato i lavori, sospesi poi nel 2017 a seguito del dichiarato fallimento della società. Il rilancio del progetto immobiliare residenziale, che verrà commercializzato sul mercato con il nuovo nome di “Borghi 18”, è stato reso possibile grazie alla partnership strategica con il management di Appian Investment Partners.

La vendita degli appartamenti (bilocali, trilocali, quadrilocale e attico) è stata affidata all’agenzia Remax di Varese presente alla Casa in Fiera, la borsa immobiliare varesina, tra le agenzie espositrici. «”I giardini sospesi” o, meglio, “Borghi 18” è una bella sfida – dice Alessandro Tosti assistente del broker – La nuova proprietà è riuscita a dare slancio ed energia a un progetto che fin dalle origini era molto innovativo per gli standard tecnologici utilizzati».