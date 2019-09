Giornata a porte aperte al CFM

È in programma per sabato 14 settembre e domenica 15 settembre l’open day della scuola Centro Formazione Musicale di Barasso. Un’occasione per conoscere l’offerta della scuola, così come i suoi insegnanti e le attività previste per l’anno accademico che avrà inizio il primo ottobre.

L’appuntamento è per sabato dalle 14 alle 18 e 30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e 30.