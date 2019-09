Il mercato delle compravendite immobiliari è in piena ripresa ma non è possibile fare alcun paragone rispetto a prima, soprattutto se si guarda ai valori immobiliari. Tutte le agenzie presenti a”La casa in fiera”, la borsa immobiliare varesina, tracciano una linea netta rispetto al passato, quello prima della bolla immobiliare del 2008, tanto per intenderci. I prezzi degli immobili hano subito una contrazione che oscilla tra il 30 e il 40 %. (nella foto i soci dell’agenzia Diadema di Albizzate e Besnate, da sinistra: Federica Benedetti, Lorenzo Balbo, Ilaria Lavacca, Lidia Stievani )

«C’è stato un ricambio generazionale nella clientela – dice Federica Benedetti, dell’agenzia Diadema di Albizzate e Besnate – e anche un notevole abbassamento dei prezzi. I giovani non vogliono sprecare i soldi nell’affitto ma, non avendo risparmi, nella maggior parte dei casi devono finanziare il cento per cento dell’acquisto dell’immobile e questo non agevola l’approccio con le banche».

I clienti non sono più quelli di una volta, non solo per l’età, ma anche per la consapevolezza che dimostrano quando si rivolgono a un’agenzia. «Oggi le persone socializzano tante informazioni e conoscono molto bene il mercato – aggiunge l’agente Ilaria Lavacca -. I giovani hanno idee precise sui servizi che vogliono per la scelta della localizzazione dell’immobile, ad esempio la vicinanza con l’autostrada, ma alla fine si scontrano sempre con la rigidità del sistema. Capita che decidano di acquisire una casa in periferia per ristrutturarla, scelta in genere favorita dalle agevolazioni fiscali, in genere riconosciute dalla Legge di Bilancio, ma poi mancano i fondi e quindi non possono finanziare l’operazione di acquisto. E state pur certi che una banca senza garanzie i soldi non te li dà».

