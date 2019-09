Gli Amici di Mario Berrino premiano Ettore Andenna

Si svolgerà domenica 15 settembre alle ore 15,45 sul lungolago Vespucci di Ispra alla “Passeggiata dell’amore-Mario Berrino” la cerimonia di posa delle piastrelle delle opere vincenti del concorso letterario Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino 2019 ovvero la poesia “Sub tegmine coeli” di Marco Michele Ianz di Biella ed il racconto “Western Motel” di Carola Cestari di Milano.

Una manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” assieme ad altri partners privati con il patrocinio del comune di Ispra. Nel corso della manifestazione verrà conferito il Premio Mario Berrino alla carriera al giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Ettore Andenna. Presenti per il loro tradizionale raduno le auto d’epoca del 1 Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo. «La scelta di premiare un protagonista della radio e della televisione sia pubblica che privata come Ettore vuole essere un omaggio ad una personalità eclettica dei mondo dell’informazione e della comunicazione che ha scritto pagine fondamentali per il pluralismo televisivo italiano negli anni di Antenna 3 Lombardia assieme a Renzo Villa, Ettore Andenna e molti altri – sottolineano Gianpietro Roncari e Davide Pagani, rispettivamente Presidente esecutivo ed onorario dell’associazione isprese – senza dimenticare l’importante ruolo svolto come presentatore del format “Giochi Senza Frontiere” di cui detiene il record di puntate presentate ovvero 103.»

Al termine, presso la spiaggia di fronte al caffè Vespucci, si svolgerà la sfilata di moda “quando la moda è poesia”- un tramonto in moda – organizzata da Top Sport 2, Marilyn Moda, Selfie Abbigliamento, Cinzia Piras Abbigliamento, Renata Kurek Fashion Collection e InStyle Sesto Calende assieme al Caffè Vespucci e al Residence Millenium di Cadrezzate con Osmate. Per tutto la manifestazione il caffè Vespucci sarà aperto al pubblico con servizio bar e aperitivo.