Il grande abbraccio della comunità a Don Mauro

La chiesa dei santi Pietro e Paolo gremita. Moltissime persone in piedi. La comunità pastorale Madre Maria Immacolata si è data appuntamento, questa mattina, alla messa di Masnago per il saluto di commiato al suo parroco, don Mauro Barlassina.

Il prete è stato spostato a Paderno Dugnano e lascia Masnago dopo 9 anni: « Una gestione che forse non sempre mi ha visto lucido, come quando ho accettato di accogliere tutte le parrocchie assegnate» ha scherzato nel corso della predica Don Mauro.

Quella di Masnago è una grande comunità che somma le chiese di Velate, Avigno, Bobbiate, Cacinate del Pesce, Capolago, Cartabbia e Lissago.

È stata scelta questa domenica, ultimo giorno di Palio, per dare l’abbraccio corale alla sua guida spirituale.

Don Mauro non ha nascosto , nel corso della predica, la sua emozione, interrompendo il discorso. Come quando si è soffermato sulla comunità di Velate, la più “restia” ad accettare l’inclusione della comunità pastorale: « Nel corso dell’ultimo incontro avvenuto domenica scorsa – ha ricordato con voce rotta – ho ascoltato una frase molto importante: dopo le resistenze iniziali, hanno parlato di comunità più ampia e più ricca, di un cammino iniziato destinato a continuare. Una frase che mi ha commosso data la lunga storia di quella comunità dove, come dice Don Adriano, sono passati tanti personaggi importanti».

Nel suo discorso di commiato, Don Mauro ha esortato i fedeli a vivere all’interno della città, che è soprattutto luogo di incontro e di confronto. E sono tante le relazioni intessute in questi nove anni di mandato a Varese, ciascuna importante come occasione di crescita e di umanità : « Chi non accetta le relazioni e il confronto, è destinato a soccombere».

Un commiato che è stato salutato da un lungo applauso della sua comunità mentre Don Mauro abbracciava ad uno ad uno i responsabili di tutte le chiese che compongono la complessa comunità pastorale.

All’esterno, intanto, l’area parrocchiale di Masnago agghindata a festa si preparava a chiudere in bellezza il palio. Oltre alla commozione anche gioia e amicizia. In attesa di dare il benvenuto a Don Giampietro Corbetta, che arriva da Arcisate.