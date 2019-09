Grazie al personale del Pronto Soccorso di Busto Arsizio

Gentile direttore,

Negli ultimi tempi ho dovuto ricorrere piuttosto frequentemente al Pronto Soccorso di Busto per parenti con diverse problematiche, ma principalmente mio padre ultraottantenne con gravi patologie cardiache e polmonari, cadute, fratture-tagli ecc. seguiti spesso da permanenza in PS per osservazione o in attesa di ricovero in reparto.

Vorrei ringraziare tutto il personale medico e infermieristico del PS per l’assistenza e le cure, ma in particolare per la premura e gentilezza con cui trattano i pazienti nonostante le grandi difficoltà in cui operano, la mancanza di personale sottoposto a duri turni e alla carenza di posti letto, sempre sereni e con il sorriso sulle labbra pronti a rassicurare e tranquillizzare pazienti e parenti a volte piuttosto “agitati”.

Devo ringraziare anche il personale dei numerosi reparti dell’Ospedale in cui è stato poi ricoverato altrettanto attenti e premurosi.

Grazie per il vostro lavoro così importante!