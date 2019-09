Sabato 21 settembre in via Mestre 31 a Cairate, a partire dalle ore 11, party di inaugurazione del negozio Happy4Pets, un evento speciale e completamente gratuito dedicato ai nostri amici a quattro zampe, con ricco buffet organizzato insieme alla Cucina di Altamura.

L’idea del titolare, Alessio e del suo staff, è quella di dare al consumatore la possibilità di acquistare i migliori marchi di prodotti per i propri amici a quattro zampe (ma anche pesci e roditori), un pet-store con un assortimento molto specifico con prodotti che non si trovano normalmente sugli scaffali del supermercato.

Marchi poco conosciuti in Italia ma molto noti all’estero, per dare maggiore scelta al cliente tra una gamma di articoli di altissima qualità ma a un prezzo vantaggioso.

Snack, carne essiccata, ma soprattutto marchi unici per dare all’amico a 4 zampe salute e benessere, ad esempio Happy Dog, numero 1 in Germania, o Edgard & Cooper direttamente dal Belgio, ma anche prodotto made in Italy.

Da Happy4Pets non solo prodotti alimentari, ma anche prodotti per l’igiene e la cura del proprio animale, con marchi come l’americana Tropiclean, numero uno per l’igiene e la cura orale.

Non mancheranno poi giochi, accessori, trasportini, cuscineria e tutto quanto necessario per coccolare il proprio animale e dare al consumatore una vasta scelta ad un prezzo conveniente.

Tutto il personale del negozio sarà disponibile a fornire consulenza anche rispetto ai prodotti presenti sugli scaffali del negozio e sarà possibile anche ordinare marchi non attualmente disponibili in negozio.