Incidente con un grosso cervo sulla strada per Ghirla

Un incidente stradale ha coinvolto questa sera, martedì 24 settembre, un’automobile e un cervo di grosse dimensioni sulla statale 233 all’altezza di Ghirla (frazione di Valganna).

L’impatto è avvenuto poco prima delle 22 ed è stato molto violento, tanto che l’animale è rimasto a terra esanime.

A bordo dell’auto c’era invece un quarantenne che è stato soccorso e controllato dal personale sanitario giunto sul posto in ambulanza. Per lui, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze ed è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Luino.

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Luino.