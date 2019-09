Italia sfrontata ma Serbia troppo forte: azzurri battuti 77-92

Niente da fare per l’Italia di Meo Sacchetti nel big match del Girone D ai Mondiali di basket in Cina. Azzurri coraggiosi e tutto sommato “sfacciati” come aveva chiesto il c.t. alla vigilia ma Serbia davvero troppo forte e – visti anche le difficoltà degli USA – probabilmente prima favorita per la medaglia d’oro (77-92 alla sirena).

A Foshan l’Italia regge l’urto degli slavi allenati da Sale Djordjevic, pur restando sempre sotto nel punteggio, e solo nell’ultimo periodo perdono definitivamente il contatto contro gli avversari guidati da un Bogdanovic eccellente, 31 punti con 10/21 al tiro e 5 assist. Datome e compagni, nel momento dello sforzo massimo, arrivano sino a -2 nel cuore del terzo periodo, trascinati da Danilo Gallinari: due triple del 31enne lodigiano (alla fine 26 punti con 13/21 e 8 rimbalzi per l’ex Clippers) valgono il 53-55 con l’Italia che spreca anche il pallone del pareggio. Foto Fiba

A quel punto però, la Serbia non concede più nulla, “lucra” sulla situazione falli segnando liberi a ripetizione con l’ex milanese Raduljica e sfrutta la stazza di Jokic in area. Proprio la star dei Denver Nuggets nel finale è protagonista di un accenno di rissa con Hackett e viene graziato dagli arbitri che prima indicano l’espulsione e poi ritrattano per un antisportivo. Ma il punteggio a quel punto è già tutto a favore della Serbia che rispetta al millimetro il pronostico.

Per l’Italia (Belinelli 15, Hackett 13, Gentile 11) comunque c’è l’avanzamento alla seconda fase con le sfide a Spagna e Porto Rico (quest’ultima passata di misura sulla Tunisia): servirebbero altri due successi e non sarà facile, però gli uomini di Sacchetti hanno dimostrato di voler lottare contro tutti, Serbia compresa. Sperando che capitan Datome – oggi 5 punti e tanta fatica – possa recuperare un pizzico di forma in più.