Juve U23 – Pro Patria, al via la vendita dei biglietti

Come comunicato da Juventus Football Club U23, a partire dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 11 settembre, sarà attiva la prevendita per assistere ad Juventus U23 – Pro Patria, quarta giornata del Campionato di Serie C in programma Domenica 15 Settembre allo Stadio “Moccagatta” di Alessandria con inizio alle ore 17.30.

I biglietti per la Curva Sud Ospiti potranno essere acquistati al costo di 10 euro (più i diritti di prevendita), 5 euro (più i diritti di prevendita) per le Donne e gli Under 20, seguendo le indicazioni contenute nel link: https://www. juventus.com/it//tickets/ prices-and-purchasing/other/ juventus-u23/biglietteria- juventus-u23/index.php

e presso il seguente punto vendita autorizzato LisTicket:

BAR SAVOIA – VIA XXII MARZO 2, BUSTO ARSIZIO





La vendita dei biglietti per la Curva Sud Ospiti cesserà alle ore 19.00 di sabato 14 Settembre.