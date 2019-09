La festa dei nonni e dei bambini è a Villa Fantoni

Una grande festa dedicata ai nonni e ai bambini. L’appuntamento, organizzato dalla pro loco di Sangiano è in programma per domenica 29 settembre, dalle 12 nel bel parco di Villa Fantoni. Una giornata, realizzata con l’aiuto dell’Associazione Genitori che vedrà lo stand gastronomico attivo dalle 12 e 30, specialità: funghi e brasato.

Nel pomeriggio sono previsti percorsi ludici per far giocare assieme nonni e bambini, tra cui tornei di bocce e di carte con tanti premi per tutti. Saranno inoltre presenti diversi laboratori didattici che metteranno alla prova le abilità di grandi e piccini. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione genitori per acquisti utili alla scuola elementare di Sangiano.

Oltre alla festa di domenica, la pro loco ha già in programma i seguenti eventi: il 20 ottobre “Festa dei sapori d’Autunno” con stand gastronomico attivo e maiale cotto alla brace. Il 30 novembre “Festa del santo patrono e festa del paese”, mentre il 7 e 8 dicembre “Mercatini di Natale” due giorni di festa e eventi a tema natalizio.