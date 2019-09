Largo alla birra, arriva la classica OktoberStì

A Cittiglio non ci può essere inizio di autunno senza OktoberStì: questa sera – venerdì 27 settembre – scatta il tradizionale appuntamento con la festa della birra in stile bavarese organizzata dalla Pro Loco. La manifestazione è giunta alla 15a edizione consecutiva, si articola su due fine settimana e quattro serate (due venerdì e due sabato) e vedrà come sempre esibirsi sul palco i The McChicken Show, la band altomilanese che fa della musica da Oktoberfest il proprio cavallo di battaglia.

La sede della festa resta il FeStìAmo Park, il parco che si estende accanto alla stazione ferroviaria: il tendone riscaldato consente lo svolgimento con qualsiasi condizione di tempo e le cucine permettono di allestire un nutrito banco gastronomico. Il menu prevede infatti una serie di specialità bavaresi che saranno disponibili a partire dalle ore 19 di ogni sera. La birra, come sempre, la farà da padrona: quest’anno l’organizzazione ha scelto di servire la Hacker-Pschorr, una delle “sei sorelle” che danno vita all’Oktoberfest originale di Monaco di Baviera.

A livello musicale, come detto, i McChicken sono i principali protagonisti e si esibiranno in tutte e quattro le serate con il loro repertorio che svaria tra musiche bavaresi, hit internazionali e canzoni popolari lombarde e italiane. Una scaletta che li ha portati anche a esibirsi alla Frühlingsfest di Stoccarda, la seconda festa della birra per importanza in Germania. Nei due venerdì il concerto delle “Galline” sarà preceduto da un dj set; sabato 28 il primo concerto è affidato ai Free Unplugged mentre sabato 5 ottobre toccherà agli American College.