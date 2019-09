Lavori in superstrada, una notte “a mezzo servizio”

Per consentire ai tecnici Anas di eseguire in sicurezza l’ispezione del cavalcavia al km 2,600 della statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”, all’altezza dello svincolo con la statale 33, dalle 22:00 di oggi e fino alle 5:00 di domani mattina sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione A8 nel tratto compreso tra il km 3 ed il km 2,400 (Gallarate-Busto Arsizio).

Lo stesso tratto lungo la carreggiata in direzione A8 sarà chiuso al traffico dall’1:00 alle 3:00 di questa notte. La chiusura dell’intera carreggiata consentirà di eseguire in particolare l’ispezione dell’infrastruttura in prossimità dello spartitraffico centrale.

La campagna di ispezione rientra nel programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture.

Durante le due ore di chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità complanare.