Lorenzo e quei gol contro la malattia, di nuovo in campo a Morosoccer

La lotta di Lorenzo contro la leucemia segna un altro punto a suo favore e oggi ha potuto rimettere gli scarpini per correre sul campo di Morosoccer e giocare di nuovo a calcio. Il piccolo casciaghese di 9 anni sta combattendo da quasi due anni con la malattia, spalleggiato dai suoi genitori e circondato dall’affetto di tutti i suoi coetanei.

Oggi ha potuto tirare qualche calcio ad un pallone, grazie all’ok arrivato dai medici. Un segno di speranza per lui e un altro pezzo di normalità riconquistato con la grinta e la voglia di vivere che lo contraddistingue. Ad aiutarlo c’è anche la sua grande passione per il calcio (e per l’Inter, qui vi abbiamo raccontato di quando è andato a San Siro).

Oggi è un giorno speciale. Dopo due anni di lotta, Lorenzo ha potuto tornare in campo sotto gli occhi di papà Giuseppe, mamma Luisa e la sorella Chiara. Una gioia immensa per tutti noi esserci ♥️

Così lo hanno accolto a Morosoccer. Una gioia anche per la redazione di Varesenews. Forza Lorenzo.