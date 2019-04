Allo stadio per vedere Inter – Juve, realizzato il sogno del piccolo Lorenzo

Inter – Juventus è stata molto più di una partita di calcio. Non tanto per i valori messi in campo, per lo splendido gol di Naingollan o per l’ennesimo sigillo di Cristiano Ronaldo.

È stata una partita ed una serata speciale per Lorenzo Trupia, bimbo di 8 anni di Casciago: suo papà Giuseppe, grazie all’aiuto di alcuni amici e dell’Inter club “Cardano Neroazzurra” è riuscito a fargli una super sorpresa e portarlo per la prima volta allo stadio di San Siro.

Maglietta di Icardi sulle spalle e sorriso a 32 denti per il piccolo Lorenzo, che sta combattendo una battaglia ben più difficile di una partita di calcio. Un anno e mezzo fa i medici dell’ospedale di Varese gli hanno infatti diagnosticato la leucemia e da allora è cominciata la lotta contro la malattia, fatta di ricoveri, terapie, rinunce dolorose come il divieto di giocare a pallone, la vera passione di questo campioncino che con la palla tra i piedi è felice come non mai.

«Ci tengo a ringraziare e Antonio Di Maria, segretario dell’ “Inter Club Cardano Neroazzurra” di Cardano al Campo, ma anche Sergio Visentin per l’aiuto che mi ha dato per realizzare questo piccolo sogno del mio Lorenzo – commenta papà Giuseppe -. Un regalo inaspettato per il mio grande campione! Non mi importa chi vince in campo, io tifo per il mio piccolino, perché per me lui è un grande».

Lorenzo, come altri piccoli guerrieri, è uno dei volti della manifestazione “Fuck the Cancer”, che si terrà a Comerio a Villa Tatti Talacchini dal 24 al 26 maggio in ricordo di Erika Gibellini e per sostenere la ricerca contro il cancro grazie alle iniziative benefiche portate avanti dalla Fondazione Giacomo Ascoli. È già possibile partecipare all’asta delle maglie di grandi campioni dello sport messe in palio sul sito della manifestazione QUI.