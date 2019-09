Lozza in festa tra giochi e momenti di riflessione

Una festa patronale davvero ricca di iniziative di ogni genere. Ci sarà lo spazio per momenti di riflessione, di preghiera ma anche di gioco e di socialità.

La festa patronale di Lozza è cominciata lo scorso weekend ma andrà avanti per tutta la settimana. Questa sera, martedì 17 settembre, nella chiesa Santa Croce di Gazzada Schianno ci sarà una testimonianza di Padre Colmegna, il sacerdote presidente della Casa della Carità di Milano, che da sempre si prende cura delle fasce più deboli della popolazione (appuntamento alle ore 21).

Mercoledì 18 settembre dalle ore 19 serata country: musica, attività e buon cibo tutto nello stile Far West, in Piazza Monte Grappa 1 a Lozza. Per i più piccoli giri su cavalli e pony della scuderia “Scerèe” di Bodio Lomnago.

Giovedì 19 settembre, dopo gli incontri di preghiera, serata burraco a cura dell’Associazione Avl di Lozza (ore 21).

Venerdì 20 settembre: dalle ore 19 percorso eno-gastronomico culturale in quattro belle corti di Lozza. E’ la quinta edizione di “Un gir in di curt”: musica dal vivo, piatti diversi e tipici in ogni tappa del percorso e quizzone con premio finale (menù completo di quattro piatti, escluso le bevande, a 10 euro).

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre grande ritorno del torneo di Bubble Football. All’oratorio di Lozza le squadre si sfideranno a calcio ma i giocatori avranno la testa infilata in grosse palle di plastica gonfiabili. Divertimento assicurato per chi è sul campo ma anche per chi assisterà e farà il tifo.

Sempre sabato 21 settembre all’oratorio di Lozza, dalle ore 19, apertura dello stand gastronomico con “Una polenta che canta”: polenta per tutti gusti accompagnata dal karaoke.

Domenica 22 settembre 20esima edizione della mostra dell’Hobby con incanto dei canestri, fase finale del torneo di Bubble Football e stand gastronomico.

Domenica 6 ottobre ore 17.30 estrazione della lotteria de “Il Ponte” in oratorio a Schianno e chiusura della festa.