Lunedì partono i lavori di asfaltatura su via San Giulio

L’aveva anticipato il sindaco Poliseno qualche giorno fa: la via San Giulio sarà riasfaltata. E ora c’è la data da segnare: lunedì 23 settembre 2019 avranno inizio, tempo permettendo, i lavori di rifacimento del manto stradale di via S. Giulio, nel tratto compreso tra la via Cavalier Colombo e l’incrocio con le Vie Moro / Marconi.

Data la ristrettezza della sede stradale i lavori provocheranno inevitabili disagi della stessa via San Giulio e delle vie limitrofe. Il primo tratto interessato sarà quello ricompreso tra la via Cav. Colombo e la via A. Colombo e per il quale verranno adottati i seguenti provvedimenti :

• sospensione del traffico veicolare dalle ore 8:00 alle ore 18:00 con possibilità di utilizzo pedonale e ciclabile del percorso adiacente il lato destro nel senso di marcia della via ( non interessato dai lavori in oggetto) ;

• il traffico veicolare viceversa è consentito solo dalle condizioni di avanzamento dei lavori (in realtà il cantiere vero e proprio sarà circoscritto all’area in cui sono presenti macchinari, attrezzature ed operai) ;

• il senso unico di marcia di via A. Colombo sarà invertito, ovvero l’accesso sarà dalla via IV Novembre ;

• nelle prime giornate di lavoro l’uscita di via Manzoni sarà regolata con moviere, ma non appena l’ingresso della stessa su via S. Giulio sarà completato si potrà garantire l’uscita libera a sinistra con senso unico verso via Buttafava ;

• nel tratto compreso tra via Manzoni e via Trieste sarà istituito senso unico di marcia su via S. Giulio in direzione di quest’ultima ;

• fuori orario di lavoro (dalle 18:00 alle 8:00) è consentito l’accesso veicolare alle proprie residenze a condizione che gli automezzi siano fuori dall’area di cantiere prima delle ore 8:00 .

La durata prevista delle opere nel tratto compreso tra le due vie Colombo è di circa 12 giorni, fatti salvi eventi meteorologici avversi.

Seguirà successiva comunicazione per ciò che riguarda l’esecuzione dei lavori nel secondo tratto compreso tra la via A. Colombo e l’incrocio con le vie Moro /Marconi.