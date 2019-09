Mirabelli: “Addio Renzi, stai sereno che non ci mancherai”

Fabrizio Mirabelli, storico militante cittadino del Partito Democratico di Varese e oggi presidente di Acsm Agam Ambiente, saluta senza rammarico l’ex segretario Matteo Renzi dopo l’annuncio di voler formare un nuovo partito.

“Nella mia lunga esperienza politica, ne ho viste di tutti i colori – scrive Mirabelli in una riflessione affidata al suo profilo Facebook -. Ma ho sempre avuto due punti fermi: credere nei valori più che nelle persone chiamate, più o meno degnamente, a rappresentarli e tenere la schiena diritta. Ecco perché non sono stupito dalla clamorosa notizia di oggi: Renzi che annuncia la sua uscita dal pd”.

Una riflessione, quella di Mirabelli, che si fa anche molto critica nei confronti dell’ex premier: “d’altronde – scrive -, era nell’aria da tempo: erano mesi, infatti, che, mentre gli altri lavoravano per il Pd, lui stava organizzando i suoi comitati civici, ovvero l’anticamera della scissione. Da quando ha perso il congresso, ha tentato, in tutti i modi, di distruggere la comunità del Pd ma gli è andata male. Noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo anche dopo di lui. Addio, Matteo! E stai sereno che non ci mancherai”.