Con Nature Urbane in cammino sulla Via Francisca

La Provincia di Varese, insieme a diverse realtà che hanno aderito al bando di Regione Lombardia, continua a lavorare per la valorizzazione della Via Francisca del Lucomagno, un antico tracciato romano-longobardo che parte da Costanza, attraversa la Svizzera e, tramite il Passo del Lucomagno, entra in Italia per poi collegarsi alla Via Francigena a Pavia e giungere fino a Roma.

Sabato 28 settembre si è quindi svolta una camminata di gruppo in collaborazione con Nature Urbane, con ritrovo e visita alla Villa Recalcati. Non a caso è stato scelto questo punto di partenza, uno dei simboli della città data l’importante storia che comincia nel ‘700 e la vede ancora oggi protagonista come sede della Provincia di Varese e di una delle due sedi della Prefettura. Dopo la visita alla Villa i partecipanti hanno camminato sul tratto che collega Casbeno a Capolago, alla scoperta di scorci artistici e naturalistici.