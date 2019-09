Né dinosauri, né ingenui: educare nell’era digitale

“Nè dinosauri né ingenui – educare i figli nell’era digitale” è il titolo della serata con l’esperto, lo psicanalista Luigi Ballerini, in programma per giovedì 26 settembre alle ore 21 presso il teatro dell’Oratorio San Luigi (via Miani 1 a Busto Arsizio) e promosso dalla scuole della Cooperativa Rezzara (primaria, secondaria e liceo).

“La tecnologia è ormai parte integrante della vita quotidiana di bambini e ragazzi – scrivono i promotori nell’invito a partecipare – È possibile rapportarsi ad essa in modo costruttivo e non solo regolativo e restrittivo?”.

Il tema, attualissimo, sarà trattato in un incontro organizzato dalle scuole della Cooperativa Rezzara di Busto Arsizio che vedrà ospite il professor Luigi Ballerini, medico, psicoanalista, scrittore e padre di quattro figli. Il suo libro “Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell’era digitale” tratta appunto del rapporto tra i più giovani e le nuove tecnologie, che possono essere una risorsa preziosa ma comportano anche evidenti rischi. Come devono comportarsi, quindi, i genitori?

L’analisi di Ballerini prende in esame tutte le fasce di crescita dei bambini e ragazzi e offre spunti concreti di azione.

L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti educatori e operatori.

Partecipazione libera e gratuita.