Nel Mendrisiotto per vendemmiare

Una giornata in Ticino per partecipare attivamente alla vendemmia. Mendrisiotto Turismo ha diffuso l’invito delle aziende vitivinicole della regione che si sono rese disponibili per accogliere visitatori interessati a provare l’esperienza della raccolta dell’uva.

“Gli ospiti – spiega l’ente – avranno l’opportunità di trascorre un’intera giornata tra i filari raccogliendo i grappoli d’uva matura, a stretto contatto con i produttori, apprendendo da vicino le prime fasi della vinificazione. All’ora di pranzo è prevista una pausa conviviale nella quale i partecipanti sospenderanno le loro attività per riunirsi tutti insieme attorno ad un tavolo e gustare un semplice pasto agreste in un clima rilassante e festoso”.

L’iniziativa è in programma nei mesi di settembre e ottobre. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Mendrisiotto Turismo Telefono: 091 641 30 50 e-mail: info@mendrisiottoturismo.ch

Mendrisiotto e Basso Ceresio sono territori dove la tradizione vitivinicola è molto radicata e la produzione di vino è di qualitò: protagonista assoluto è il Merlot prodotto da aziende molto rinomate e conosciute a livello internazionale.

È possibile conoscere la tradizione locale e “Il sentiero del vino” grazie agli itinerari tra vigneti e cantine proposti dalle organizzazioni di promozione turistica.