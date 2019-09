Niente mezza maratona di Gallarate, ma si lavora per un altro evento

Vi ricordate la mezza maratona di Gallarate? Si era corsa nel 2016 e 2017, con un bel percorso urbano e ampia partecipazione. Poi nel 2018 era stato annunciato lo stop, almeno per un’edizione.

Ma quest’anno? Anche quest’anno salta e, a quanto pare, non ci sono buone prospettive neppure per il 2020. La “mezza maratona di Gallarate”, con questo brand, era stata promossa dalla Amatori Casorate, che ci aveva messo persone e risorse. Oggi si parla di un ipotetico ritorno, ma – va precisato – eventualmente con altra società (nel frattempo, ad esempio, il sito è fermo).

Andiamo con ordine. Il tema è riemerso in una sede anomala, il consiglio comunale, con una interrogazione di Giovanni Pignataro, dai banchi dell’opposizione. «Nel 2018 non si è svolta, certo non per decisione dell’amministrazione, ma per difficoltà della società di Casorate che organizzava» ha riepilogato Pignataro. La cui interrogazione puntava a sapere cosa fosse stato fatto dal sindaco Andrea Cassani nell’arco dell’anno per arrivare a una nuova Mezza Maratona, se c’era un interesse.

All’interrogazione ha risposto l’assessore Claudia Mazzetti, che ora ha la delega allo sport. Di certo non è mancata una dosa di polemica: «Il Comune non organizza gare podistiche, ciclistiche o di pingpong» ha esordito Mazzetti, per ricordare che non c’è competenza diretta. In ogni caso, è emerso che l’anno scorso il sindaco aveva contattato Amatori Atletica Casorate, disponibile a organizzare ma in difficoltà per mancanza di sponsor (la società aveva dovuto ripianare il passivo della precedente edizione). «Nuovamente contattata di recente, l’Amatori si è detta disponibile, chiedendo aiuto per ricerca sponsor».

Nel frattempo è venuta fuori anche un’altra ipotesi, che coinvolge l’Atletica Gallaratese, «associazione che non ha più certezza di allenarsi dopo che l’amministrazione Guenzani ha concesso l’unico campo con unica pista al Rugby Malpensa», ha polemizzato Mazzetti. L’assessore ha detto che da parte di Atletica Gallaratese c’è «l’intenzione di unire società per creare una rete» in grado di farsi carico dell’evento. Di certo la cosa non si concretizza nel 2019 e probabilmente neppure nel 2020, visto che i calendari Fidal sono già in via di definizione. Ma, in sostanza, c’è l’idea di ripartire con un altro evento, anche in forma diversa dalla mezza maratona.