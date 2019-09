E il nostro Yama si sposa…..

Chissà se poi realizzerà una vignetta sull’avvenimento.

Pierre Ley, in arte Yama, il vignettista ufficiale di Varesenews (ma lui è molto di più: giornalista, scrittore, traduttore in un numero imprecisato di lingue vive e morte, uomo della comunicazione Whirlpool per molti anni, esperto e storico di cucina di cui è accademico, musicista, cultore di Aikido…), sta per capitolare: convolerà a nozze con Nicoletta Ferlito, a cui è legato da anni e con cui vive.

Il “si” sarà pronunciato sabato 7 settembre alle 17 in uno dei monumenti della “loro” Gemonio, dove risiedono insieme: il museo Floriano Bodini, la struttura che ospita le opere dell’artista e scultore di fama internazionale che nacque a Gemonio per trasferirsi e lavorare per lunghi anni a Milano, firmando tra l’altro il monumento in marmo dedicato a Paolo VI presente in Duomo.