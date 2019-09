“Omaggio a Ginetto Piatti” è una mostra del Circolo degli Artisti di Varese che si terrà dal 21 al 29 settembre alla ex-colonia elioterapica di Germignaga in programma per sabato 21 settembre alle 17.

Luigi Piatti, chiamato con affetto Ginetto, è stato dirigente della Ignis,un competente storico dell’arte varesina nonché critico.

A partire dal 1998 ha pubblicato dei volumi dal titolo “Schegge”,che lui stesso presentava come cronache, critiche, commenti espressi con amore per l’Arte sempre con quella ironia e simpatia che lo caratterizzavano.

In sintesi ecco chi era Luigi Piatti “Ginetto” utilizzando un suo pensiero personale che racchiude tutta la sua umanità attraverso l’amore per l’Arte: «”Sempre utilizzai l’Arte per spiritualmente vivere al meglio.Il mio impegno,con scritti e organizzazione di mostre,è ancor oggi un piccolo atto dovuto,di riconoscenza. All’Arte ovviamente».

Per omaggiare questo personaggio emblematico della città di Varese, che è stato amico di artisti come Luciano Ferriani, Giuliano Vangi, Antonio Pedretti e Floriano Bodini, il Circolo degli Artisti di Varese ha organizzato e realizzato la sua prossima mostra.

La mostra si svolgerà a Germignaga Spazio “ex Colonia Elioterapica” – Via Bodmer 20 dal 21 al 29 settembre 2019 orari: giovedì e venerdì ore 16.00-18.30 / sabato e domenica ore 16.00-20.00

Per informazioni: circolodegliartistivarese@gmail.com – Comune di Germignaga tel. 0332 531337″