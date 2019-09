Openjobmetis, reazione paurosa: la prima vittoria è un trionfo

Clamorosa reazione della Openjobmetis che dopo essere stata travolta da Sassari infligge lo stesso trattamento alla malcapitata Trieste. Prima vittoria in campionato dei biancorossi che vincono addirittura di 30 punti in trasferta, 62-92, con una straordinaria prova di Mayo, 32 punti e 44 di valutazione

PALL. TRIESTE – OPENJOBMETIS VARESE 62-92

(13-29, 25-54; 45-66)

TRIESTE: Fernandez (0-1, 0-3), Justice 6 (1-1, 0-6), Jones 10 (1-2, 2-7), Peric 4 (2-3, 0-2), Mitchell 7 (3-6); Coronica 6 (2-2, 0-1), Cooke 3 (1-1), Strautins (0-1), Janelidze, Cavaliero 11 (2-3), Da Ros 9 (1-4, 1-3), Elmore 6 (0-3, 2-5). All. Dalmasson.

VARESE: Mayo 32 (7-8, 4-7), Tambone 10 (0-2, 3-6), Peak 12 (2-3, 2-6), Vene 7 (2-3, 1-2), Simmons 17 (8-10); Tepic (0-2, 0-1), Jakovics 6 (0-1, 1-2), Natali 3 (1-3 da 3), Gandini, Ferrero 5 (1-1, 1-3). Ne: Devita, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Martolini, Borgioni, Noce.

NOTE. Da 2: T 13-27, V 20-30. Da 3: T 5-27, V 13-30. Tl: T 21-26, V 13-19. Rimbalzi: T 35 (10 off., Mitchell 12), V 40 (10 off., Simmons 10). Assist: T 10 (Da Ros 4), V 15 (Mayo 7). Perse: T 14 (Jones 4), V 11 (Mayo 6). Recuperate: T 6 (Elmore 2), V 8 (Mayo 5). Usc. 5 falli: Jakovics, Tambone.