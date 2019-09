Pallacanestro Varese: 25 anni fa l’ultimo “trentello” in trasferta

L’incredibile vittoria ottenuta domenica sera a Trieste dalla Openjobmetis ha fatto riaprire gli albi statistici legati alla società biancorossa visto il risultato finale (62-92) e viste le cifre personali di Josh Mayo che nel frattempo è stato nominato MVP dell’intera giornata della Serie A italiana.

La prima statistica balzata all’occhio degli esperti di Legabasket (che hanno fornito questi dati) riguarda l’ampiezza dello scarto ai danni di Trieste: erano 25 anni che Varese non vinceva fuori casa con un divario così ampio, 30 punti. Per ritrovare qualcosa di simile bisogna tornare al dicembre del 1994: nel turno prenatalizio la allora Cagiva dominò la gara di Montecatini con il punteggio di 74-104. Anche in quell’occasione un giocatore di Varese fece una partita fuori dal comune: Arijan Komazec, autore di 44 punti con 13/20 dal campo, 12/12 ai liberi e una valutazione personale di – tenetevi forte – 56. Doppia cifra quel giorno anche per Daniele Biganzoli (18) e Richard Petruska (17) mentre Vescovi e Pozzecco si “fermarono” a 7 e 5 punti ciascuno.

Per quanto riguarda Mayo, i suoi 32 punti fanno scalpore in virtù del fatto che il playmaker ha giocato “solo” 31 minuti. Una prestazione che è anche la migliore per il play americano nella sua “storia” in Italia: fino a oggi infatti aveva un massimo di 25 punti contro Reggio Emilia e Brindisi nel 2013/14, con la maglia di Montegranaro.

I record di Mayo non finiscono qui: a Trieste ha ottenuto il proprio massimo nei tiri realizzati (11) e nella valutazione totale, 43. Anche qui, per trovare una prestazione migliore da parte di un giocatore di Varese bisogna tornare indietro di parecchi anni, dieci per la precisione: nel match d’esordio del 2009/2010 il pivot Ron Slay demolì la difesa di Milano con 33 punti per un totale di 46 di valutazione, cifra favorita anche dalle ottime percentuali (12/16) e dai 14 rimbalzi catturati. QUI la cronaca di quella incredibile partita.