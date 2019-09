Overland, incontro con Beppe Tenti

Riprendono a settembre gli incontri culturali organizzati dalla Pro Loco di Azzio: martedì 17 la prima serata dedicata ai viaggi e all’avventura. Sarà ospite, presso la sede dell’associazione in via Cadorna 3 ad Azzio, Beppe Tenti, ideatore e fondatore di Overland.

Il Presidente della Pro Loco Azzio, Leonardo Paronelli: «Lo scorso anno la Pro Loco ha organizzato alcuni incontri culturali che hanno riscosso un buon successo di pubblico. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e quindi abbiamo deciso di proporre nuove serate cercando anche di ampliare i temi trattati: si inizia con Overland, poi il 3 ottobre si parlerà di ciclismo in occasione della Tre Valli e il 17 ottobre sarà la volta delle elezioni presidenziali americane.

Gli incontri proseguiranno poi a novembre con due serate su argomenti scientifici che sono al momento in fase di definizione. Colgo l’occasione per ringraziare i relatori che interverranno, gli sponsor, i volontari e collaboratori esterni della Pro Loco che si adoperano nel tempo libero per la buona riuscita delle attività, tutte figure indispensabili per organizzare eventi di qualità.»

Beppe Tenti ripercorrerà le sue avventure con l’ausilio di fotografie e filmati realizzati in decenni di viaggi. Tenti fonda nel 1967 il Tour Operator e Agenzia Viaggi che oggi si chiama Adventure Overland, leader nel settore dei viaggi avventura dal Nord Europa alla Patagonia, dalla punta del Kilimanjaro ai misteriosi regni himalayani.

I suoi viaggi portano migliaia di appassionati alla scoperta degli angoli più remoti della Terra.

Dagli anni Ottanta all’attività strettamente turistica affianca l’organizzazione di eventi speciali. Come le salite del celebre alpinista Reinhold Messner ai quattordici Ottomila himalayani.

La Marco Polo Expedition, da Venezia e Pechino sulle orme del viaggiatore veneziano (con tre Fiat Panda ed un mezzo Iveco).

La riedizione del leggendario Raid Pechino-Parigi del 1907, riproposta ad ottant’anni di distanza con la stessa vecchia auto Itala vincitrice dell’edizione d’inizio secolo.

Ottiene grande popolarità con Overland, programma televisivo in onda su RAI1 dal 1996, con cui contribuisce alla riscoperta dei mezzi da strada in un mondo appiattito dai jet. Dopo la prima, memorabile spedizione da Roma a New York via terra, passando per Siberia, Stretto di Bering, Alaska e Canada, gli inconfondibili quattro camion arancioni hanno viaggiato sulle strade, spesso inaccessibili, di tutto il mondo.

Nel tempo sono stati usati anche altri mezzi come biciclette, moto, utilitarie, auto d’epoca, fuoristrada, veicoli elettrici a guida semiautonoma. Tutte imprese che valgono al programma numerosi riconoscimenti.

Appuntamento quindi martedì 17 alle ore 21.00 alla Pro Loco di Azzio, Via Cadorna 3 – Ingresso libero.