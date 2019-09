Parte un colpo dal fucile da caccia: 25enne ferito gravemente ad una mano

Incidente di caccia nel pomeriggio di oggi a Cabbio, nel Mendrisiotto.

Stando ad una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, poco prima delle 14 nel corso di una battuta di caccia, dal fucile di un 25enne cittadino svizzero, domiciliato nel Mendrisiotto, è inavvertitamente partito un colpo che ha ferito a una mano un altro 25enne svizzero, pure domiciliato nella regione.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, sono intervenuti i soccorritori del SAM e della REGA che dopo aver prodigato le prime cure al 25enne hanno provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato gravi ferite a una mano, ma non tali da metterne in pericolo la vita.