Il Pedibus di Malnate compie 10 anni

Il Pedibus è un fiore all’occhiello tra i servizi scolastici di Malnate, tra le poche città in Italia che possono vantare questo tipo di attività. Un esempio di grande collaborazione tra amministrazione, genitori e volontari che hanno concretizzato un desiderio nato proprio dai bambini: andare a scuola in autonomia. E quest’anno festeggia i 10 anni dalla sua partenza.

«Ogni anno – ci dice Mauro Sarasso Coordinatore del Comitato Pedibus – ripetiamo alla cittadinanza che il Pedibus è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola soprattutto per i più piccini. E’ un autobus umano che va a piedi, formato da un piccolo gruppo di bambini “passeggeri” e da due o più adulti “autisti”e “controllori».

Questi particolari ed ecologici ‘bus’ sono caratterizzati dal giallo fluorescente dei giubbini (forniti gratuitamente dagli organizzatori) indossati da tutti “i viaggiatori”, adulti compresi, e si spostano (viaggi di sola andata) lungo percorsi che non superano mai gli 800 metri. Ogni mattina genitori, nonni, parenti, amici o volontari accolgono i bambini ai capolinea delle linee del Pedibus e partono facendo “salire a bordo” alle fermate altri bambini fino all’arrivo a scuola, per un tratto di strada in sicurezza non superiore ai 10 minuti.

«È provato – prosegue Sarasso – che il Pedibus porta con sé numerosi benefici: dà la possibilità ai bambini di sviluppare abilità sociali e competenze comportamentali, confrontandosi con amici di età diversa e con adulti, rispettandone il ruolo. Camminare al mattino prima di entrare a scuola favorisce anche la concentrazione, riduce lo stress, aumenta il senso di responsabilità e l’autostima e prepara i bambini ad affrontare meglio le ore seduti al banco. Inoltre è un’attività ecologica che fa bene all’ambiente».

«L’idea – prosegue Mauro Sarasso – è nata a maggio 2009 il Consiglio dei ragazzi ne proponeva la realizzazione all’amministrazione, ai consiglieri ed ai cittadini presenti. Due giorni dopo, l’AGM (Associazione Genitori Malnate) comincia ad interrogarsi sul come rispondere a tale richiesta e dar vita a questo tipo di servizio. Viene fatta una ricerca approfondita nelle altre città italiane che già lo attuavano, e il 3 ottobre 2009, in occasione della festa AGM di inizio anno scolastico dal titolo Giocomondo, si prova per la prima volta il Pedibus con le classi seconda, terza e quarta elementare che raggiunsero il campo sportivo con degli accompagnatori formando tanti “Bus a Piedi”».

L’esperimento venne accolto con grande entusiasmo e i bambini desideravano vederlo attuato dal giorno dopo. Fu costituito un Comitato che creò il progetto coinvolgendo l’amministrazione comunale, la polizia locale, le istituzioni scolastiche, le associazioni del territorio e i genitori.

Individuati e verificati i percorsi, informati i genitori, creato il regolamento e le regole di comportamento, accertata la presenza degli accompagnatori nelle diverse linee, dal 18 al 28 maggio 2010 ci furono le prove ufficiali con la supervisione ed accompagnamento in ogni percorso del comandante della Polizia Locale.

Fu indetto il concorso tra gli studenti per creare il logo del Pedibus di Malnate e alla festa del 9 giugno si premiarono i partecipanti. Fu scelto il logo definitivo che è oggi sui giubbini ad alta visibilità che indossano i bambini e gli accompagnatori.

Era tutto pronto e il 24 settembre 2010 si confermarono le partenze ufficiali sulle quattro linee a Malnate e su tre linee a Gurone. 145 bambini iniziarono cosi la loro piacevole avventura.

Tanti sono stati i bambini che negli anni hanno sperimentato il Pedibus. Grazie ai 257 genitori e accompagnatori che hanno avuto fiducia nel progetto, è stata data una opportunità alle famiglie di usufruire di un servizio, gratuito e utilissimo, e ai bambini di approcciarsi alla partecipazione e all’autonomia.

«Il 12 settembre 2019 primo giorno di scuola è iniziata una nuova avventura – conclude Sarasso – e rinnovo l’invito che è stato distribuito in questi giorni a scuola rivolto a genitori, nonni, zii, amici di iscriversi come accompagnatori. Basta dare la propria disponibilità anche per una sola mattina a settimana, ogni contributo è prezioso per garantire la continuità di questo servizio così amato dai nostri bambini».