Tutto pronto per gli azzurri del rugby

Manca sempre meno all’avvio della Coppa del Mondo di Rugby e gli azzurri scenderanno in campo il 22 settembre, domenica prossima, nel primo match del girone. La nazionale italiana affronterà la Namibia allo stadio di Osaka, partita che sarà possibile vedere alle 7 di mattina nel nostro paese.

Ma quali sono le speranze azzurre? E chi sono le favorite?

La nazionale italiana

Sono stati convocati i migliori trentun giocatori per formare la nazionale che andrà ad affrontare le sfide della Coppa del Mondo di Rugby in Giappone, dal 20 settembre al 1° novembre. Tra i trentun giocatori selezionati dal CT O’Shea, c’è l’immancabile capitano Parisse, al suo quinto mondiale, e ventitré debuttanti mondiali – anche se esperti di altre competizioni internazionali – la maggior parte provenienti dalle due squadre più forti d’Italia, la Benetton Rugby e le Zebre.

Sia l’allenatore sia il capitano si dicono fiduciosi della squadra, che ha dimostrato di essere unita e di reggere la pressione anche durante i test match estivi. Per le prime partite, contro Namibia appunto e Canada, la nazionale italiana potrà garantirsi un certo successo mentre la vera sfida sarà affrontare il Sud Africa e soprattutto i favoriti di sempre, gli All Blacks della Nuova Zelanda.

Obiettivo degli azzurri dunque è raggiungere almeno il terzo posto nel pool B, ovvero il girone, per qualificarsi immediatamente per la prossima sfida mondiale. Sarebbe poi un sogno passare il turno e raggiungere i quarti di finale.

Le altre squadre

Naturalmente le favorite rimangono Nuova Zelanda e Irlanda, seguite a ruota da Inghilterra, Galles, Australia e Sud Africa. Non mancano poi alcune soprese, come potrebbe essere la Francia e l’Argentina.

Anche nazionali inaspettate come Scozia, Georgia e Fiji potrebbero rivelare molte sorprese e creare scompiglio nelle squadre favorite. In campo infatti hanno dimostrato di essere squadre molto fisiche e di avere molta resistenza anche negli scontri più accaniti.

Seguendo il ranking mondiale, appena aggiornato, la sfida per alzare la coppa William Webb Ellis sarà tra l’Irlanda e gli All Blacks, usciti sconfitti dal match contro i verdi. Riuscirà una nazionale a scalfire questo duetto?

Come vedere gli incontri

Nessun problema per le partite della nostra nazionale e per le finali che, insieme alla cerimonia di apertura, verranno trasmesse in chiaro dalla Rai (Rai2 o RaiSport). Per gli appassionati della palla ovale invece la soluzione è guardare la Coppa del mondo di Rugby in streaming oppure accedere ad un servizio come Eurosport o Dazn su Sky.

Tutto pronto dunque per il calcio d’inizio, non resta che fare il tifo per i nostri azzurri e godersi ogni minuto di questo grande sport.